السيطرة على حريق مصنع سجاد بسبب ماس كهربائي بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق بمصنع سجاد خلف نادي الصيد بسبب ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بمصنع سجاد بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء واخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إنقاذ المصنع

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.