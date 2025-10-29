شاب يعتدي على مسن داخل مسجد بالغربية لخلافهما على آذان الفجر | فيديو

شهد مسجد الكبير بقرية محلة حسن بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية واقعة مؤسفة داخل دور العبادة عقب شروع شاب ثلاثيني في الاعتداء علي عجوز مؤذن مسجد أثناء صلاة الفجر لاعتراضه علي أداء الأذان مما جعله يدفعه بقوة داخل الحمام حال وضوئه وتسبب في إصابته بعدم القدرة علي الحركة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://www.youtube.com/shorts/ost7pjDglkM

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية محلة حسن يفيد باعتداء المدعو “ا.ل” علي مؤذن المسجد بالضرب ودفعه أثناء وضوئه داخل المسجد لاعتراضه علي أداءه للأذان صلاة الفجر بنطاق دائرة المركز.

اعتداء شاب بالضرب المؤذن

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث فرغ البحث الجنائي برئاسة العقيد أبوالعزم فتحي والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب المذكور عقب اعتداءه علي "م.ن" 65 سنة مؤذن المسجد وتم اقتياد المتهم إلي ديوان المركز .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.