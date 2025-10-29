الغربية.. حملات على المخابز بالمحلة وضبط 10 مخالفات تموينية وصحية

نفذت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز بالغربية برئاسة اللواء محمد عناني، وبالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الصحة، حملة تفتيشية مكبرة اليوم الأربعاء استهدفت عددًا من مخابز الخبز المدعم بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين التي وردت عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية بشأن بعض المخابز بالمنطقة.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق لضمان جودة الخبز المدعم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 مخالفات تموينية وصحية، حيث تم في الجانب التمويني تحرير محاضر لمخبزين بسبب نقص وزن الرغيف بمقدار 9 جرامات، إلى جانب مخبزين آخرين لعدم وجود لوحات التشغيل، بينما في الجانب الصحي تم تحرير 4 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و2 محضر لعدم حمل شهادات صحية داخل المخابز، ليصل إجمالي المخالفات إلى 10 محاضر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن هذه الحملات تأتي في إطار نهج المحافظة القائم على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ومتابعتها ميدانيًا، مشددًا على أن الهدف هو ضمان وصول الخبز المدعم للمواطنين بجودة عالية دون أي تلاعب، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطن أو تتعلق بقوته اليومي.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملات المفاجئة ستتواصل على مدار الساعة في جميع مراكز ومدن المحافظة؛ لضمان الالتزام الكامل بالمعايير التموينية والصحية، مؤكدًا أن كل شكوى تصل إلى المحافظة يتم التعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

حملات رقابية

كما دعا المحافظ المواطنين إلى مواصلة تفاعلهم الإيجابي والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين أصبحت أسلوب عمل ثابت بالمحافظة، هدفه الأول رضا المواطن وصون حقه في الحصول على خبز آمن وجودة تليق به.