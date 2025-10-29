قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ريماس أحمد وسلمى صفوان تتوجان بذهبية إفريقيا في التجديف الشاطئي

ريماس أحمد وسلمي صفوان
ريماس أحمد وسلمي صفوان
محمد سمير

توجت بطلتان المنتخب الوطني للتجديف ريماس أحمد وسلمى صفوان بالميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق الزوجي سيدات تحت 23 سنة ضمن منافسات بطولة إفريقيا الثالثة للتجديف الشاطئي، المقامة في جنوب أفريقيا لعام 2025.

وقدمت الثنائي المصري أداء رائع في السباق النهائي أمام المنتخب التونسي، حيث أنهتا السباق بزمن دقيقتين و56 ثانية، متفوقتين بفارق 13 ثانية كاملة عن منافساتهن من تونس اللاتي حللن في المركز الثاني، ليؤكدن تفوق المدرسة المصرية في التجديف على الساحة القارية.

وجاء التتويج بعد تألق واضح في نصف النهائي، إذ نجحت ريماس أحمد وسلمى صفوان في التفوق على منتخب جنوب أفريقيا، بزمن قدره 3 دقائق و4 ثوانٍي وبفارق 26 ثانية، ليعبرن الطريق نحو المباراة النهائية

ويشارك الفراعنة بالبطولة في ثلاث مراحل عمرية مختلفة حيث يشارك في فئة الناشئين كل من: مريم عوض الله (فردي ناشئات) وريماس أحمد وعاليا علي (زوجي ناشئات) وياسين القماطي ومريم عوض الله (زوجي ناشئين مختلط) ويوسف مرسي (فردي سكيف ناشئين) وزياد فرج وإبراهيم عبد اللطيف (زوجي ناشئين)

وضمت قائمة المنتخب تحت 23 عام كل من : حبيبة علي (فردي سيدات تحت 23 سنة) وريماس أحمد وسلمى صفوان (زوجي سيدات تحت 23 سنة) وزياد مرسي (فردي رجال تحت 23 سنة) وعمر القماطي وزياد مرسي (زوجي رجال تحت 23 سنة) وأحمد العتيق ومريم عوض الله (زوجي مختلط تحت 23 سنة)

بينما يشارك في فئة العمومي كل من :حبيبة علي (فردي عمومي سيدات) ومريم عبد اللطيف وسلمى صفوان (زوجي عمومي سيدات) وعمر القماطي (فردي عمومي رجال) وعلي حسن وعمر موسى (زوجي عمومي رجال) وأحمد العتيق ومريم عبد اللطيف (زوجي مختلط عمومي).

وضم الجهاز الفني والإداري كلاً من: مصطفى العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ومجدي عفيفي إداري البعثة ومحمود عبد الحليم المدرب العام وعادل بدر مدرب المنتخب ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

