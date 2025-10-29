ريماس أحمد وسلمى صفوان تتوجان بذهبية إفريقيا في التجديف الشاطئي

توجت بطلتان المنتخب الوطني للتجديف ريماس أحمد وسلمى صفوان بالميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق الزوجي سيدات تحت 23 سنة ضمن منافسات بطولة إفريقيا الثالثة للتجديف الشاطئي، المقامة في جنوب أفريقيا لعام 2025.

وقدمت الثنائي المصري أداء رائع في السباق النهائي أمام المنتخب التونسي، حيث أنهتا السباق بزمن دقيقتين و56 ثانية، متفوقتين بفارق 13 ثانية كاملة عن منافساتهن من تونس اللاتي حللن في المركز الثاني، ليؤكدن تفوق المدرسة المصرية في التجديف على الساحة القارية.

وجاء التتويج بعد تألق واضح في نصف النهائي، إذ نجحت ريماس أحمد وسلمى صفوان في التفوق على منتخب جنوب أفريقيا، بزمن قدره 3 دقائق و4 ثوانٍي وبفارق 26 ثانية، ليعبرن الطريق نحو المباراة النهائية

ويشارك الفراعنة بالبطولة في ثلاث مراحل عمرية مختلفة حيث يشارك في فئة الناشئين كل من: مريم عوض الله (فردي ناشئات) وريماس أحمد وعاليا علي (زوجي ناشئات) وياسين القماطي ومريم عوض الله (زوجي ناشئين مختلط) ويوسف مرسي (فردي سكيف ناشئين) وزياد فرج وإبراهيم عبد اللطيف (زوجي ناشئين)

وضمت قائمة المنتخب تحت 23 عام كل من : حبيبة علي (فردي سيدات تحت 23 سنة) وريماس أحمد وسلمى صفوان (زوجي سيدات تحت 23 سنة) وزياد مرسي (فردي رجال تحت 23 سنة) وعمر القماطي وزياد مرسي (زوجي رجال تحت 23 سنة) وأحمد العتيق ومريم عوض الله (زوجي مختلط تحت 23 سنة)



بينما يشارك في فئة العمومي كل من :حبيبة علي (فردي عمومي سيدات) ومريم عبد اللطيف وسلمى صفوان (زوجي عمومي سيدات) وعمر القماطي (فردي عمومي رجال) وعلي حسن وعمر موسى (زوجي عمومي رجال) وأحمد العتيق ومريم عبد اللطيف (زوجي مختلط عمومي).

وضم الجهاز الفني والإداري كلاً من: مصطفى العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ومجدي عفيفي إداري البعثة ومحمود عبد الحليم المدرب العام وعادل بدر مدرب المنتخب ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.