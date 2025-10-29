الأسد.. حمزة علاء يحتفل بعودة إمام عاشور

احتفل حارس الأهلي حمزة بعودة إمام عاشور بنشر صورة برفقته من داخل إحدى صالات الجيم عبر حسابه الشخصي إنستجرام.
وعلق حمزة علاء علي الصورة كاتبا: عودة الاسد .
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.