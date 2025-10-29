طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي من أشهر أنواع الأرز في المطبخ العربي والهندي يتميز بحبته الطويلة وطعمه المميز ويُستخدم في إعداد الكبسة والبرياني والأكلات الشرقية والغربية.

تقدم الشيف حنان عزام طريقة عمل الأرز البسمتي بمذاق يقاوم وشكل مشهي.

المكونات المطلوبة لعمل الأرز البسمتي

كوبان من الأرز البسمتي

ثلاث أكواب من الماء أو المرق

ملعقتان من الزيت النباتي أو الزبدة

بصلة صغيرة مفرومة

رشة من الملح

بهارات حسب الرغبة مثل الكركم أو الكمون

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض

نغسل الأرز البسمتي عدة مرات حتى يصبح الماء صافيا ثم ننقعه في الماء لمدة نصف ساعة في قدر على النار نسخن الزيت ونقلب البصل حتى يذبل ثم نضيف الأرز ونقلبه قليلا

نضيف الماء أو المرق الساخن ونتركه يغلي على نار مرتفعة حتى يتشرب معظم السائل ثم نخفف النار ونغطي القدر ونترك الأرز على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى ينضج تماما

نصائح مهمة

للحصول على أرز بسمتي مفلفل احرصي على نقع الأرز جيدا وعدم تقليبه أثناء الطهي

يمكن تلوين الأرز بإضافة قليل من الكركم أو الزعفران لإعطائه لونًا ذهبيًا جذابًا