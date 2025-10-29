قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
بعد استقرار حالته.. الأهلي يكشف تفاصيل برنامج إمام عاشور التأهيلي
بالصور

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض بريحة المشاوى

الأرز البسمتي
الأرز البسمتي
أسماء عبد الحفيظ

الأرز البسمتي من أشهر أنواع الأرز في المطبخ العربي والهندي يتميز بحبته الطويلة وطعمه المميز ويُستخدم في إعداد الكبسة والبرياني والأكلات الشرقية والغربية.

تقدم الشيف حنان عزام طريقة عمل الأرز البسمتي بمذاق يقاوم وشكل مشهي.

المكونات المطلوبة لعمل الأرز البسمتي

  • كوبان من الأرز البسمتي
  • ثلاث أكواب من الماء أو المرق
  • ملعقتان من الزيت النباتي أو الزبدة
  • بصلة صغيرة مفرومة
  • رشة من الملح
  • بهارات حسب الرغبة مثل الكركم أو الكمون

 طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض

 طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض
  • نغسل الأرز البسمتي عدة مرات حتى يصبح الماء صافيا ثم ننقعه في الماء لمدة نصف ساعة في قدر على النار نسخن الزيت ونقلب البصل حتى يذبل ثم نضيف الأرز ونقلبه قليلا
  • نضيف الماء أو المرق الساخن ونتركه يغلي على نار مرتفعة حتى يتشرب معظم السائل ثم نخفف النار ونغطي القدر ونترك الأرز على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى ينضج تماما

نصائح مهمة

 طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل الأبيض

للحصول على أرز بسمتي مفلفل احرصي على نقع الأرز جيدا وعدم تقليبه أثناء الطهي
يمكن تلوين الأرز بإضافة قليل من الكركم أو الزعفران لإعطائه لونًا ذهبيًا جذابًا

