قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك، وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 اكتوبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

إذا كنت تخطط لبدء مشروع جديد، فالنجاح وارد. قد توفر لك المجالات التنافسية فرصًا جديدة للتقدم. قد تُنهي اليوم أيضًا مهمة عقارية، مما يجلب لك رضا كبيرًا. صحتك مستقرة وقوية..  

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

سيجد من يتعافون من مشاكل صحية راحةً كبيرة. قد تصلك أخبارٌ سارةٌ عن ترقيةٍ محتملةٍ في العمل، مما يُضفي جوًا من البهجة والسرور في المنزل. تجنّب التفكير المفرط في الأمور الصغيرة، فقد يُسبب لك ارتباكًا لا داعي له. قد يُسدَّد قرضٌ قديمٌ أخيرًا. قد يشرع المهندسون المدنيون في مشروعٍ جديد.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

ستكون حياتك الزوجية متناغمة ومليئة بالدفء. حافظ على علاقات جيدة مع المسؤولين في القطاع الحكومي، فدعمهم سيكون مفيدًا. من المرجح أن تُحل خلافاتك مع شريك حياتك اليوم، مما يعزز علاقتكما. قد تجد أيضًا سبلًا متعددة للنمو المالي..

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

سيشهد الطلاب الذين يستعدون للامتحانات التنافسية قريبًا ثمار جهودهم. قد يشهد الكهربائيون وأصحاب المشاريع الصغيرة أرباحًا أعلى. ستبقى الحياة الزوجية سعيدة ومتفائلة، وسترتفع سمعتك في الأوساط الاجتماعية. قد تتلقى أيضًا أخبارًا سارة تتعلق بالأطفال.

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

قد يواجه طلاب ماجستير التكنولوجيا صعوبة في موضوع معين، فاطلبوا الإرشاد بدلًا من التوتر. ستُحسّن الأفكار الإيجابية مزاجكم، وسيزداد حماسكم لمشاريع جديدة. سيتعزز استقراركم المالي، وقد تشترين أخيرًا شيئًا لطالما رغبتم به. في العمل، ستركزون على تحسين صورتكم.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

سيُساعدك دعم الأصدقاء على تجاوز يومك. قد تلتقي بأشخاص جدد في العمل، وقد يُشاركك أحدهم معلومات قيّمة. ستتوطّد علاقتك الزوجية، وستشعر بقرب أكبر من شريكك.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

قد يحصل العاملون في القطاع الخاص على زيادة في رواتبهم، مما يُحسّن استقرارهم المالي. سيزداد الوئام والازدهار في المنزل. قد تُخطط أيضًا لزيارة مكان ديني اليوم. لا تنسَ اصطحاب الضروريات عند الخروج.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

قد تتحسن أي مشاكل صحية مُستمرة. تحدّث مع شريك حياتك بلطف بدلًا من الانتقاد لتعزيز التفاهم. سيزداد ازدهار الأسرة ورخاؤها، وستتوطد الروابط العاطفية. ماليًا، ستشعر بقوة أكبر من ذي قبل، وسيتقدم العمل في مجال البناء بسلاسة.

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

قد يخطط أفراد العائلة لرحلة إلى مكان ديني معًا. قد يحصل الموظفون على فرص للتقدم الوظيفي. ستعمل مع زوجك/زوجتك على رفاهية الأسرة، وستحصل على مباركات من الكبار. قد يستثمر والدك أموالًا للمساعدة في تنمية عملك..

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 

 

قد تتحقق أمنيتك التعليمية، ومن المرجح أن تحصل على نتائج جيدة في الامتحانات. قد تحصل على قبول في جامعة مرموقة. من المتوقع أن تنتظرك فرصٌ واعدة. الاهتمام بنظامك الغذائي سيحافظ على لياقتك وصحتك. سيستفيد العاملون في قطاع التعليم اليوم.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

 

قد تتلقى أخبارًا سارة من كبار المسؤولين. سيُنفّذ رجال الأعمال خططًا جديدة لتوسيع أعمالهم. من المرجح أن تتلقى دعمًا من الأقارب. احرص على إدارة وقتك جيدًا اليوم.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

سيشعر مواليد برج الحوت بالثقة اليوم. النجاح الدراسي وارد. ستتمكن من كسب المال بنفسك إذا وثقت بنفسك. قضاء المساء مع زوجتك سيجلب لك السلام والسعادة. في المساء، ستستمتع بمحادثات مطولة مع الأصدقاء عبر الهاتف

حظك اليوم حظك توقعات الأبراج الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

ترشيحاتنا

سوزوكي سياز 2026

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

هيونداي فينيو الجديدة

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد