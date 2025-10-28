طريقة التخلص من الناموس بطرق طبيعة

يعد التخلص من الناموس من المشكلات التي تواجه الكثير، ونقدم إليكم اليوم عدة طرق فعّالة:

1. إغلاق المنافذ

ركّبي سلكًا معدنيًا ناعمًا (شبك) على النوافذ والشرفات.

أغلقي الأبواب والنوافذ جيدًا وقت الغروب، لأن الناموس ينشط وقتها.

2. التنظيف والتجفيف

تخلصي من المياه الراكدة في أي أوعية، نباتات، أو زجاجات، لأنها بيئة مثالية لتكاثر الناموس.

نظفي الزوايا المظلمة والرطبة بانتظام.

3. استخدام روائح طاردة

الناموس يكره بعض الروائح الطبيعية مثل:

اللافندر

النعناع

الريحان

الليمون مع القرنفل (اغرسي حبات قرنفل في نصف ليمونة وضعيها في الغرفة).

يمكنك استخدام شموع أو زيوت عطرية بهذه الروائح.

4. استخدام أجهزة الطرد

أجهزة الناموس الكهربائية (التي تعمل بسائل أو أقراص).

المضارب الكهربائية لقتل الناموس يدويًا.

أجهزة الموجات فوق الصوتية (نتائجها متفاوتة لكنها مفيدة في بعض الحالات).



ثانيًا: طرق طبيعية منزلية

خل التفاح والماء: ضعي كوب خل مع ماء في طبق، يغري الناموس فيقع فيه.



زيت جوز الهند مع زيت اللافندر أو النعناع: يمكن دهن القليل على البشرة لحماية طبيعية.

الثوم: غلي فصوص الثوم في ماء ورشها حول النوافذ يُقلل وجود الناموس.