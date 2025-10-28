قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

لذيذ جدا.. طريقة عمل الجلاش بالجبنة والبسطرمة

ريهام قدري

هناك العديد من الأطباق المبتكرة اللذيذة التي يمكن تقديمها لأسرتك إليك طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة والجبنة بطريقة سهلة ولذيذة 
 

المكونات:
نصف كيلو جلاش
100 جرام بسطرمة مقطعة شرائح صغيرة
200 جرام جبنة موتزاريلا أو رومي مبشورة
كوب لبن
بيضتان
ملعقة زبدة كبيرة (للدهن)
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
ملعقتان كبيرتان زيت أو سمنة بلدي
 

طريقة التحضير:
تحضير الحشوة:
في طبق، اخلطي البسطرمة مع الجبنة المبشورة ورشة فلفل أسود (اختياري يمكن إضافة قليل من الزيتون المقطع).
تحضير الصينية:
ادهني صينية متوسطة بالسمن أو الزيت.
ضعي ورقتين من الجلاش، وادهنيهما بالزبدة أو السمنة، وكرّري حتى نصف كمية الجلاش.
إضافة الحشوة:
وزعي خليط البسطرمة والجبنة على طبقة الجلاش.
تغطية الوجه:
ضعي باقي ورق الجلاش فوق الحشوة بنفس الطريقة (كل طبقتين يُدهن بينهما سمنة).
قطّعي الجلاش مربعات أو مثلثات قبل التسوية.
تحضير الخليط (الصوص):
في وعاء، اخفقي البيض مع اللبن ورشة ملح وفلفل.
صبي الخليط على الجلاش بحيث يغطيه بالكامل.
اتركيه 10 دقائق حتى يتشرب.
الخبز:
سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
ضعي الصينية في الفرن لمدة 25–30 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًّا ومقرمشًا.
 

نصائح:
يمكن إضافة شرائح طماطم أو فلفل ألوان مع الحشوة لإعطاء طعم غني.
لا تكثري من البسطرمة حتى لا يصبح الطعم مالحً

