طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل .. بخطوات بسيطة

يُعد الأرز البسمتي من أشهر أنواع الأرز في المطابخ العربية والعالمية، حيث يمتاز بحبّاته الطويلة وطعمه المميز، ويُقدَّم بجانب المشويات أو الدجاج أو أطباق الكاري.

وقد قدّم الشيف محمد حامد طريقته الخاصة لتحضيره بسهولة في المنزل، ليخرج مفلفلًا وطريًا في الوقت نفسه، بنفس مذاق المطاعم الفاخرة.

طريقة عمل الأرز البسمتي



المكونات:

2 كوب أرز بسمتي

3 كوب ماء مغلي

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمنة

بصلة صغيرة مفرومة (اختياري)

2 فص ثوم مهروس

نصف ملعقة صغيرة كركم أو زعفران

رشة فلفل أبيض

ملح حسب الرغبة

ورقة لورا + عود قرفة + حبهان (اختياري للنكهة)

طريقة عمل الأرز البسمتي:

ـ تحضير الأرز: يُغسل الأرز البسمتي جيدًا عدة مرات حتى يصبح ماء الغسل صافيًا، ثم يُنقع في ماء فاتر لمدة 20 دقيقة ويُصفّى.

ـ تحضير التسبيكة: في قدر على النار، يُسخَّن الزيت أو السمنة، ويُضاف البصل والثوم حتى يكتسبا لونًا ذهبيًا خفيفًا.

ـ إضافة الأرز: يُضاف الأرز إلى المزيج ويُقلّب برفق لمدة دقيقتين حتى يتشرّب النكهة.

ـ إضافة التوابل والماء: أضيفي الكركم أو الزعفران والملح والفلفل الأبيض، ثم أضيفي الماء المغلي بنسبة كوب ونصف ماء لكل كوب أرز، واتركي الخليط يغلي.

ـ الطهي على البخار: بعد الغليان، تُخفّف النار جدًا ويُغطّى القدر ويُترك لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا.

ـ التقديم: يُحرَّك الأرز برفق بشوكة حتى يظل مفلفلًا، ثم يُقدَّم ساخنًا بجانب الأكلات الشرقية مثل الدجاج المشوي أو الكباب أو البرياني.

نصائح الشيف محمد حامد لنجاح الأرز البسمتي

ـ عدم الإكثار من الماء حتى لا يعجن الأرز.

ـ يمكن إضافة مكعب زبدة في النهاية لمذاق أغنى.

ـ للحصول على لون ذهبي جذّاب، يُنقع الزعفران في ماء دافئ قبل إضافته للأرز.