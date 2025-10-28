طريقة عمل رولات الكنافة.. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

تُعد رولات الكنافة من الحلويات الشرقية المميزة التي يعشقها الجميع، وتبحث عنها السيدات خصوصًا في المناسبات، لأنها تجمع بين القوام المقرمش والمذاق الغني بالحشوات اللذيذة.

وقد قدمت الشيف نادية السيد وصفتها الخاصة لتحضير رولات الكنافة بخطوات بسيطة ونتيجة احترافية تضاهي المحلات الكبرى.

طريقة عمل رولات الكنافة

طريقة عمل رولات الكنافة

مكونات رولات الكنافة:

نصف كيلو من الكنافة الشعر.

كوب من السمنة المذابة.

كوب من القشطة أو المكسرات المجروشة حسب الرغبة.

شربات (قطر) بارد.

فانيليا أو رشة قرفة حسب الذوق.

طريقة عمل رولات الكنافة

طريقة عمل رولات الكنافة خطوة بخطوة:

ـ قطّعي الكنافة إلى قطع صغيرة وامزجيها مع السمنة المذابة حتى تتشرب جيدًا.

ـ افردي الكنافة على ورق زبدة وضعي الحشوة في المنتصف (قشطة أو مكسرات).

ـ لفي الكنافة على شكل رول بإحكام، ثم قطّعيها إلى قطع متساوية الحجم.

ـ ضعي الرولات في صينية مدهونة بالسمنة، وأدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ فور خروجها من الفرن، اسقيها بالشربات البارد واتركيها حتى تتشربه جيدًا.

طريقة عمل رولات الكنافة



نصائح الشيف نادية السيد لنجاح رولات الكنافة

ـ استخدمي كنافة طازجة لتحصلي على قرمشة مثالية.

ـ لا تُكثري من السمنة حتى لا تصبح دهنية.

ـ يمكن تزيين الوجه بالفستق أو جوز الهند لإضافة لمسة فنية جذابة.