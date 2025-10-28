قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية
رئيس وزراء إثيوبيا: لن نبقى دولة حبيسة والوصول للبحر الأحمر حتمي
رغم تراجع المستوى التهديفي.. محمد صلاح يتفوق في صناعة الفرص بالدوري الإنجليزي
أرخص 5 سيارات صينية في مصر بالأسعار والمواصفات
محافظ سوهاج لرئيس الحي: ارفع كل الإشغالات دي مش لازم أنزل بنفسي وأشوف
بالصور

لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
آية التيجي

أثارت وفاة طفل أردني يبلغ من العمر عامًا ونصف، إثر تعرضه للدغة «ذبابة الرمل السوداء»، حالة من القلق بين الأهالي بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل، حيث نقلت وسائل إعلام أردنية أن الطفل عمر حمزة سلامة توفي بعد 3 أيام من اللدغة، رغم محاولات إسعافه في مستشفى البشير الحكومي بالعاصمة عمان.

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

وأكدت عائلته أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ بعد ارتفاع حرارته بشكل كبير، ولم تفلح محاولات إنقاذه، ليفارق الحياة خلال ساعات.

ما هي ذبابة الرمل السوداء؟

بحسب موقع Healthline، تعتبر ذبابة الرمل السوداء من أخطر أنواع الحشرات التي تنقل أمراضًا خطيرة، أبرزها داء الليشمانيات، وهو مرض طفيلي يمكن أن يسبب تقرحات جلدية أو مشاكل في الأعضاء الداخلية مثل الكبد والطحال.

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

أعراض لدغة ذبابة الرمل السوداء

ـ بثور حاكة: تبدأ اللدغات كبثور حمراء تشبه لدغات البعوض.

ـ الألم والتورم: قد تمتد إلى مناطق واسعة من الجلد مسببة ألمًا موضعيًا.

ـ الصداع والحمى: يشعر البعض بصداع أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

ـ تورم الغدد الليمفاوية: خاصة في منطقة الرقبة.

ـ الدوخة والغثيان: من علامات التفاعل التحسسي الشديد.

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

أعراض انتقال العدوى بداء الليشمانيات

ـ الليشمانيات الجلدية: ظهور تقرحات مؤلمة أو بقع جلدية مزمنة.

ـ الليشمانيات الحشوية: أخطر أنواع المرض وتؤدي إلى الحمى وفقدان الوزن وتضخم الكبد والطحال، وقد تكون قاتلة إذا لم تُعالج بسرعة.

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

متى يجب زيارة الطبيب؟

يحذر الأطباء من تجاهل أعراض لدغة ذبابة الرمل، خصوصًا في حال ظهور:

ـ صعوبة التنفس أو البلع.

ـ تورم في الوجه أو الفم.

ـ ألم شديد بالبطن أو الصدر.

ـ طفح جلدي واسع أو تغير في لون الجلد.

وينصح الخبراء باستخدام الناموسيات والمبيدات في المناطق الريفية أو الصحراوية، وارتداء ملابس طويلة للحماية من اللدغات.

