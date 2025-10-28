لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

أثارت وفاة طفل أردني يبلغ من العمر عامًا ونصف، إثر تعرضه للدغة «ذبابة الرمل السوداء»، حالة من القلق بين الأهالي بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل، حيث نقلت وسائل إعلام أردنية أن الطفل عمر حمزة سلامة توفي بعد 3 أيام من اللدغة، رغم محاولات إسعافه في مستشفى البشير الحكومي بالعاصمة عمان.

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

وأكدت عائلته أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ بعد ارتفاع حرارته بشكل كبير، ولم تفلح محاولات إنقاذه، ليفارق الحياة خلال ساعات.

ما هي ذبابة الرمل السوداء؟

بحسب موقع Healthline، تعتبر ذبابة الرمل السوداء من أخطر أنواع الحشرات التي تنقل أمراضًا خطيرة، أبرزها داء الليشمانيات، وهو مرض طفيلي يمكن أن يسبب تقرحات جلدية أو مشاكل في الأعضاء الداخلية مثل الكبد والطحال.

أعراض لدغة ذبابة الرمل السوداء

ـ بثور حاكة: تبدأ اللدغات كبثور حمراء تشبه لدغات البعوض.

ـ الألم والتورم: قد تمتد إلى مناطق واسعة من الجلد مسببة ألمًا موضعيًا.

ـ الصداع والحمى: يشعر البعض بصداع أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

ـ تورم الغدد الليمفاوية: خاصة في منطقة الرقبة.

ـ الدوخة والغثيان: من علامات التفاعل التحسسي الشديد.

أعراض انتقال العدوى بداء الليشمانيات

ـ الليشمانيات الجلدية: ظهور تقرحات مؤلمة أو بقع جلدية مزمنة.

ـ الليشمانيات الحشوية: أخطر أنواع المرض وتؤدي إلى الحمى وفقدان الوزن وتضخم الكبد والطحال، وقد تكون قاتلة إذا لم تُعالج بسرعة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يحذر الأطباء من تجاهل أعراض لدغة ذبابة الرمل، خصوصًا في حال ظهور:

ـ صعوبة التنفس أو البلع.

ـ تورم في الوجه أو الفم.

ـ ألم شديد بالبطن أو الصدر.

ـ طفح جلدي واسع أو تغير في لون الجلد.

وينصح الخبراء باستخدام الناموسيات والمبيدات في المناطق الريفية أو الصحراوية، وارتداء ملابس طويلة للحماية من اللدغات.