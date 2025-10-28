أكلة لذيذة سريعة التحضير.. طريقة عمل البطاطس بالموتزريلا

إذا كنتِ تودين تقديم أكلات لذيذة نقدم لكِ طريقة عمل البطاطس بالموتزريلا.



المكونات:

٤ حبات بطاطس متوسطة الحجم

١ كوب جبن موتزاريلا مبشور

٢ ملعقة كبيرة زبدة أو زيت

نصف كوب لبن (اختياري حسب القوام المطلوب)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة بابريكا (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين



الطريقة:

الطريقة الأولى (بطاطس بيوريه بالموتزاريلا):

اسلقي البطاطس في ماء وملح حتى تصبح طرية تمامًا.

اهرسي البطاطس وهي ساخنة بالزبدة، وأضيفي اللبن تدريجيًا حتى يصبح القوام كريمي.

أضيفي الملح والفلفل والبابريكا.

ضعي الخليط في طبق فرن، ورشي فوقه الموتزاريلا المبشورة.



ادخليها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق أو حتى تذوب الجبنة وتتحمر.

زينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.

الطريقة الثانية (كرات البطاطس بالموتزاريلا):

اسلقي البطاطس واهرسيها جيدًا مع ملح وفلفل وزيت أو زبدة.

خذي قطعة صغيرة وضعي بداخلها مكعب موتزاريلا، ثم شكّليها على شكل كرة.

غلّفيها في دقيق، ثم بيض، ثم بقسماط.

اقليها في زيت ساخن حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.

قدّميها مع كاتشب أو مايونيز.