سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في مصر
هل فرض زيادة عند تأخر سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يجيب
من اليوم.. فقرات إذاعية ومسابقات طلابية عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
الخميرة سر نضارة بشرتك.. اكتشفي فوائدها وطريقة استخدامها الصحيحة

ريهام قدري

ماسك الخميرة يعد من أشهر الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، وله فوائد متعددة بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، خصوصًا فيتامين B ومضادات الأكسدة. إليك أبرز فوائد ماسك الخميرة للبشرة.

 تفتيح البشرة وتوحيد اللون:
يساعد على تقليل البقع الداكنة وآثار الشمس، ويمنح البشرة إشراقة طبيعية ونضارة.

ترطيب عميق:
يحتوي على عناصر تُحافظ على رطوبة الجلد وتمنع الجفاف، مما يجعله مناسبًا للبشرة الجافة.
 

 مكافحة الشيخوخة:
الخميرة غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، فتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.
 

 تنظيف المسام وتنقيتها:
تعمل على امتصاص الزيوت الزائدة وإزالة الأوساخ، مما يحد من ظهور الحبوب والرؤوس السوداء.
 

 تجديد خلايا البشرة:
تُحفّز الخميرة إنتاج الكولاجين وتساعد على تجديد الخلايا الميتة، فتجعل البشرة أكثر حيوية ونعومة.
 

 تهدئة البشرة الحساسة:
تحتوي على خصائص مهدئة تقلل من التهيج والاحمرار الناتج عن العوامل الخارجية.

طريقة استخدام ماسك الخميرة البسيطة:
ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
ملعقة من الزبادي أو العسل (حسب نوع بشرتك).
اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم ضعي الماسك على الوجه لمدة 15–20 دقيقة، واغسليه بالماء الفاتر.

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

الوشم

هل الميكرو بليدين حرام؟.. أمين الإفتاء: جائزة ولا تُشبه الوشم المحرم

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن بدء تلقي طلبات حركة التنقلات السنوية للعاملين بمديرياتها

الدكتور طه محمد المتولي

بعد مسيرة حافلة.. وفاة الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

