الخميرة سر نضارة بشرتك.. اكتشفي فوائدها وطريقة استخدامها الصحيحة

ماسك الخميرة يعد من أشهر الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، وله فوائد متعددة بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، خصوصًا فيتامين B ومضادات الأكسدة. إليك أبرز فوائد ماسك الخميرة للبشرة.

تفتيح البشرة وتوحيد اللون:

يساعد على تقليل البقع الداكنة وآثار الشمس، ويمنح البشرة إشراقة طبيعية ونضارة.

ترطيب عميق:

يحتوي على عناصر تُحافظ على رطوبة الجلد وتمنع الجفاف، مما يجعله مناسبًا للبشرة الجافة.



مكافحة الشيخوخة:

الخميرة غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، فتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.



تنظيف المسام وتنقيتها:

تعمل على امتصاص الزيوت الزائدة وإزالة الأوساخ، مما يحد من ظهور الحبوب والرؤوس السوداء.



تجديد خلايا البشرة:

تُحفّز الخميرة إنتاج الكولاجين وتساعد على تجديد الخلايا الميتة، فتجعل البشرة أكثر حيوية ونعومة.



تهدئة البشرة الحساسة:

تحتوي على خصائص مهدئة تقلل من التهيج والاحمرار الناتج عن العوامل الخارجية.

طريقة استخدام ماسك الخميرة البسيطة:

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الزبادي أو العسل (حسب نوع بشرتك).

اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم ضعي الماسك على الوجه لمدة 15–20 دقيقة، واغسليه بالماء الفاتر.