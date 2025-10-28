موضة شتاء 2026 .. ألوان ترابية وخضراء والطبيعة كلمة السر

مع اقتراب موسم خريف وشتاء 2026، حيث تتجه بيوت الأزياء نحو درجات تجمع بين الهدوء والفخامة، مع لمسات من الحيوية تعكس رغبة في التجديد بعد مواسم من الألوان الكلاسيكية.



وكشفت تقارير الموضة الدولية أن ألوان الموسم القادم تتنوع بين البني الشوكولاتة الذي يمنح إحساسًا بالدفء والفخامة، والأخضر الزيتوني الذي يعد مفاجأة الموسم لما يتميز به من أناقة وملاءمة لمختلف الإطلالات، إلى جانب البنفسجي الغامق والنيلي المشبع كألوان فاخرة تبرز في المعاطف والفساتين الأنيقة.



وفي المقابل، تظل الألوان المحايدة مثل الرمادي الدخاني حاضرة بقوة ضمن صيحات هذا الموسم، لتمنح المرأة حرية تنسيقها مع ألوان أكثر جرأة كالأخضر أو البرتقالي الخريفي.



وقد بدأت ملامح هذه الصيحات بالظهور في تشكيلات الحقائب والأحذية الشتوية، إذ تمزج العلامات التجارية بين الألوان الترابية الكلاسيكية ودرجات جديدة أكثر جرأة

ويرى خبراء الموضة أن المستهلكة العربية تميل اليوم إلى القطع العملية التي تجمع بين الأناقة والراحة، مما يجعل هذه الألوان خيارًا مثاليًا للموسم المقبل.



ويؤكد مصممون مصريون أن هذه التوجهات لا تقتصر على أزياء السيدات فقط، بل تمتد إلى أزياء الأطفال والإكسسوارات، حيث يمكن دمج الألوان المشرقة مثل الأخضر العشبي والبرتقالي الدافئ لإضفاء لمسة من المرح على الإطلالة الشتوية.



