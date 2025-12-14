هالة صدقي: استفدت كثيرا من عاطف الطيب ونور الشريف علمني درسا

تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن كواليس مشوارها الفني منذ بدايته، وتعاونها مع كبار المخرجين، مثل يوسف شاهين وعاطف الطيب.

وقالت هالة صدقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها سعيدة بالعمل مع يوسف ساهين، والمخرجين العظماء، مشيرة إلى أنه كان يعطي الفنان المدخل بأن يبدع في الشخصية بطريقته، وليس تقليده.

وتابعت هالة صدقي، أنها استفادت كثيرا من العمل مع المخرج عاطف الطيب، معلقة: «لو ربنا مد في عمر عاطف الطيب كان بقالي شأن تاني في السينما».

وأضافت هالة صدقي، أن أول درس تعلمته من عاطف الطيب هو الالتزام في مواعيد التصوير، معلقة: «في فيلم قلب الليل كان عندي معاد تصوير 6 الصبح فأنا جيت 7 وقولت يعني محدش هيصور بدري كده، لكن لما جيت لقيت نور الشريف قاعد بلبس الشخصية وجنبه عاطف الطيب فدخلت مكسوفة وأنا ما بعرفش أكذب فقولت الحقيقة.. لقيت نور الشريف بيقولي ده اول درس هتتعلميه الالتزام».

أعمال هالة صدقي

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة هالة صدقي، عرض فيلم 7 Dogs التي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز.

فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز ومونيكا بيلوتشي بالإضافة الي تارا عماد وسيد رجب وهالة صدقي وناصر القصبي، الفيلم قصة المستشار تركي ال شيخ و وسيناريو وحوار محمد الدباح واخراج المخرجين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، وقد رصد له ميزانية بلغا 40 مليون دولار.

أحدث أعمال هالة صدقي

كان أحدث أعمال هالة صدقي، هو مشاركتها في مسلسل اش اش، مع الفنانة مي عمر، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.