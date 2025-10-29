مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تواصل جهودها في التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة الأنظمة المالية والخدمية، موضحًا أن هذه الخطوات ساهمت في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن الدولة تعمل على إدارة رشيدة لأصولها وتعظيم العائد منها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.

مصر تلتزم بالتعاون الكامل مع هيئات الرقابة الإقليمية

وشدد على أن مصر تلتزم بالتعاون الكامل مع هيئات الرقابة الإقليمية والدولية، في إطار حرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والنزاهة المالية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تحقيق التنمية بشفافية واستقلالية.

واختتم مدبولي تصريحاته قائلاً:"مصر اليوم تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، تبني وتعمر، وتؤسس لجمهورية جديدة قوامها العمل والانضباط والشفافية والتكامل بين الإنسان والتكنولوجيا لخدمة الوطن والمواطن."