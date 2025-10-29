مدبولي: مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها لمنظمة الإنتوساي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يرحب بجميع الحضور على أرض شرم الشيخ، أرض السلام.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنظمة عبر تاريخها الذي يزيد عن 70 عامًا، عمل على تطوير المعايير الدولية في المراجعة العامة، وعززت التواصل حتى أصبحت منظمة دولية لتبادل المعرفة، واصبح بيت الخبر العالمي، والدعم لأداء الحكومات.

ولفت إلى أن الرقابة في جوهرا ليس لرصد المشكلات فقط، لكن لعمل خيارات وحلول لأي مشكلة، وأن منظمة الإنتوساي برهنت خلال تاريخها على قدرات فائقة لتطوير المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة.

وأشار إلى أن مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها المهنية خلال رئاستها الحالية لمنظمة الإنتوساي.