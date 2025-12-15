قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الحكومة تعلن قبول استثمارات في أدوات الدين بقيمة 26.7 مليار جنيه

البنك المركزي
محمد يحيي

أعلنت وزارة المالية عن نجاح عمليات طرح استثمارات مالية غير مباشرة من أدوات الدين المحلية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فقد تم قبول استثمارات بقيمة 26.7 مليار جنيه بما يعادل 562.34 مليون دولار من أصل 40 مليار جنيه كانت مخطط طرحها.

70 طلبا قدمتها الجهات الاستثمارية

وبلغت جملة طلبات الاستثمار المقبولة من المؤسسات المالية و المستثمرين نحو 70 طلبا قدمتها الجهات الاستثمارية.

وقبلت الحكومة طرح سندات خزانة من استحقاق عامين بقيمة بلغت 8.25 مليار جنيه تضمنت 24 عرضًأ مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية من أصل 14 مليار جنيه كانت مستهدفة الطرح.

وبلغ متوسط سعر الفائدة للطرح نحو 22.672% بسعر كوبون نسبته 22.679%، لتبلغ أقل نسبة فائدة نحو 22.6% وأعلي سعر بنسبة 22.69%.

وسجلت جملة الاستثمارات المقبولة في سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة تبلغ 18.448 مليار جنيه شملت 46 طلبا مقبولا من أصل 22 مليار جنيه كانت مخطط طرحها.

وصل متوسط الفائدة للطرح نحو 21.453% وسعر كوبون نسبته 21.492%، حيث بلغ أعلي سعر فائدة بنسبة 21.49% وأقل سعر بنسبة 21.35%.

وزارة المالية استثمارات مالية استثمارات مالية غير مباشرة أدوات الدي تمويل الفجوة التمويلية

