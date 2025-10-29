مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مدينة شرم الشيخ طالما شهدت حوارا موصولا بين الشعوب لترسيخ الاستقرار والتنمية، والإنتوساي ترصد القصور وتقيم الأداء العام سعيا لتصحيح مساره.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية وعززت التواصل بينها،ومصر تؤمن بشكل راسخ بأهمية أجهزة الرقابة ودورها.



وأوضح أن مصر عملت على تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء عمله على نحو أكمل، ومبادرة حياة كريمة تعد إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تعلن التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية مع بدء رئاستها لمنظمة الإنتوساي، وبرامج الإصلاح الاقتصادي وازنت بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.



ولفت رئيس الوزراء، إلى أن العالم في حاجة ماسة إلى أنظمة رقابية فعالة قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بأعلى قدر من المرونة.



