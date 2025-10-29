قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة

منار عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بجهازها الأعلى للمحاسبات، باعتباره أحد ركائز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المالية والإدارية.

إصلاح مالي وإداري يرسخ دعائم الاقتصاد الوطني

وأكد رئيس الوزراء خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة عملية إصلاح مالي وإداري غير مسبوقة، كان هدفها الأساسي تحقيق الانضباط المالي وتطوير الأداء الحكومي. 

وأضاف أن الدولة استطاعت بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، مما مكّنها من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

مدن ذكية وشبكة طرق تربط الجمهورية الجديدة

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن ذكية متكاملة تُدار بأحدث النظم التكنولوجية، لتواكب التطور العالمي وتوفر جودة حياة تليق بالمواطن المصري. 

كما أشار إلى أن مصر أعادت بناء شبكة واسعة من الطرق والكباري، تُعد من الأكبر في الشرق الأوسط، لربط المحافظات والمدن الجديدة وتحفيز التنمية في مختلف المناطق.

مبادرة "حياة كريمة": تغيير شامل لواقع الحياة في الريف

وتحدث رئيس الوزراء عن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أنها تمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا لتغيير واقع الحياة في الريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

 وأضاف أن المبادرة أسست لشبكة شاملة من الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن.

رعاية صحية متكاملة ومبادرة "100 مليون صحة"

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها، فأطلقت مبادرة "100 مليون صحة" التي حققت إنجازات كبيرة في مجال الكشف المبكر والعلاج من الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن الدولة ماضية في استكمال بناء منظومة رعاية صحية متكاملة تضمن الخدمة اللائقة لكل فئات الشعب.

إدارة رشيدة لأصول الدولة وتعظيم العائد منها

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع أسس واضحة لإدارة وملكية أصول الدولة، بما يضمن الاستخدام الأمثل لها وتعظيم عائدها الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الرؤية تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي... مستقبل الإدارة الحكومية

وأكد الدكتور مدبولي أن مصر تواصل جهودها في مجال التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة الأنظمة المالية والخدمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ساهمت في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التزام كامل بالتعاون مع هيئات الرقابة الدولية

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تتهيأ للإعلان عن التزامها الكامل بالتعاون مع الهيئات الرقابية الإقليمية والدولية، في إطار حرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والنزاهة المالية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تحقيق التنمية بشفافية واستقلالية.

مصر قادرة على التحدي والمضي قدمًا نحو المستقبل

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته مؤكدًا أن التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية أثبتت قدرتها على التصدي والتغلب عليها بفضل وحدة الدولة ومؤسساتها، قائلاً:"مصر اليوم تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، تبني وتعمر، وتؤسس لجمهورية جديدة قوامها العمل، والانضباط، والشفافية، والتكامل بين الإنسان والتكنولوجيا لخدمة الوطن والمواطن."

شاشة عرض
هوندا
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
