هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

بدأت إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة (NHTSA) في التحقيق بشأن أعطال مفاجئة في نظام الفرامل لعدد من سيارات Acura ILX طرازات 2019 و2020، بعد تلقيها عدة شكاوى من الملاك تفيد بفقدان مفاجئ لقوة الفرامل أثناء القيادة.

دواسة الفرامل تصل إلى الأرض دون إنذار

وأفاد بعض أصحاب السيارات بأن دواسة الفرامل تهبط بالكامل إلى الأرض دون أي تحذير مسبق، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على التوقف المؤقت للسيارة.

ورغم خطورة العطل المحتملة، لم يتم تسجيل أي حوادث أو إصابات حتى الآن، وفقًا لما ذكرته الإدارة في بيانها الأولي.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العطل قد يكون مرتبطًا بنظام الفرامل المشترك بين بعض طرازات ILX من عامي 2019 و2020، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد مدى انتشار المشكلة وما إذا كانت تستدعي استدعاءً رسميًا من الشركة المصنعة.

من جانبها، أكدت أكيورا أنها على تعاون كامل مع الجهات الفيدرالية، وتعمل على مراجعة تقارير الخدمة والفحص الفني للتأكد من مصدر المشكلة.

كما نصحت الشركة الملاك الذين يواجهون أي مشكلة في الفرامل بالتوجه فورًا إلى أقرب مركز خدمة معتمد لإجراء الفحص اللازم.

يأتي هذا التحقيق ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تقوم بها السلطات الأمريكية لضمان سلامة أنظمة المكابح في السيارات الحديثة، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على أنظمة فرامل إلكترونية متقدمة.