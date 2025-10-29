اليوم.. بدء تلقي طلبات المستثمرين على 1128 قطعة أرض صناعية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلنت وزارة الصناعة أن اليوم الموافق 29 أكتوبر سيبدأ تلقي طلبات المستثمرين على الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة لعدد 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة.

تتراوح مساحة الأراضي من 190 متر مربع إلى 500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، وذلك وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.

ويبدأ الطرح اعتباراً من اليوم ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر 2025.


 

ويستهدف هذا الطرح أنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء، وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها فور اغلاق باب التقدم، وفقًا لمعايير فنية ومالية دقيقة وذلك لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.


 

وتتوزع قطع الأراضي بالطرح الجديد على المحافظات كالتالي:

محافظة البحيرة: 48 قطعة بمدينة وادي النطرون و69 قطعة بحوش عيسى

محافظة الفيوم: 62 قطعة بالفيوم الجديدة و11 قطعة بكوم اوشيم

محافظة شمال سيناء: 53 قطعة بمدينة بئر العبد

محافظة الجيزة: قطعة واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة

محافظة المنوفية: قطعتين بمدينة السادات

محافظة سوهاج: 115 قطعة بمدينة الأحايوة شرق، و136 قطعة بأخميم الجديدة و6 قطع بمدينة الكوثر و10 قطع بغرب طهطا و5 قطع بمدينة غرب جرجا

محافظة أسيوط: طرح 62 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة وقطعة واحدة بدشلوط

محافظة قنا: 176 قطعة بنجع حمادي و99 قطعة بمنطقة قفط

محافظة الأقصر: 115 قطعة بمدينة طيبة الجديدة

محافظة أسوان: قطعة واحدة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بكوم امبو و35 قطعة بتوشكى الجديدة

محافظة الإسماعيلية: 106 قطعة بالقنطرة شرق

محافظة بورسعيد: قطعة واحدة بامتداد جنوب الرسوة

محافظة مرسى مطروح: 9 قطع بالعلمين الجديدة

محافظة كفر الشيخ: قطعتين بمدينة مطوبس

محافظة السويس: قطعة واحدة بالسويس الجديدة

محافظة بني سويف: قطعة واحدة ببني سويف الجديدة


 

والقطع المطروحة متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع، على أن يكون الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، كما يأتي هذا الطرح بنفس التيسيرات التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة، ومن أبرزها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى.


 

كما يُتاح للمستثمر التقدم على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة، بما يتيح مرونة وفرصًا أكبر أمام المستثمرين، كما سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، شريطة ألا يكونوا قد استردوا قيمة جدية الحجز، وتحسباً لتساوى المتقدمين على القطعة في نقاط المفاضلة المستحقة يقوم المستثمر باقتراح سعر للمتر المربع في القطعة المختارة فوق القيمة المسعر بها، ليكون معيار مفاضلة نهائي في حالة التزاحم على القطعة وتساوى المتقدمين في نقاط معايير المفاضلة الاساسية.


 

وفيما يتعلق بخطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية وكذا سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة، يقوم المستثمر بالدخول على موقع المنصة (madein.eg)، من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، واستكمال الخطوات التالية لملء طلب التخصيص:


 

1. تسجيل الدخول.

2. الاطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.

3. البحث قطاعيًا / جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.

4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - إلخ).

5. ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)

6. إدخال معلومات الاتصال.

7. إدخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد / اسم البنك والفرع / رقم الحساب).

8. إدخال معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة، إلخ).

9. إدخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية / خطوط الإنتاج / توصيف العملية التصنيعية).

10. المراجعة والتأكيد (مراجعة البيانات التي تم تسجيلها بالطلب لتأكيدها وطباعة كراسة الشروط التي تحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة).

11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة).

12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.

13. اقتراح سعر للمتر المربع الخاص بالقطعة المختارة فوق القيمة المسعر بها (كمعيار تفضيل نهائي في حالة التزاحم على القطعة وتساوي المتقدمين في نقاط معايير المفاضلة الأساسية)

