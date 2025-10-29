ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو

يستضيف فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس كاراباو.

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تضميد جراحه بالفوز على كريستال بالاس، حيث خسر الريدز 5 مباريات من آخر 6 في مختلف المسابقات.

ويحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد ليرفع رصيده مع النادي إلى 250 هدفا.

وفي آخر 16 جولة من كأس كاراباو التي شارك فيها ليفربول، واجه فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة.

كانت الهزيمة خارج أرض توتنهام هوتسبير في ذهاب الدور نصف النهائي في وقت سابق من هذا العام هي المرة الوحيدة التي فشل فيها الريدز في التسجيل في أي من مبارياته الـ14 الأخيرة في المسابقة.

وشارك ليفربول في 15 مباراة بركلات الترجيح في كأس كاراباو، وفاز بـ11 منها.

ولم يسجل كريستال بالاس أكثر من هدف واحد في زيارة لأنفيلد منذ يناير 2019، عندما سجل ثلاثة أهداف لكنه خسر 4-3.