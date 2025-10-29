فتحي سند يوجه سؤالا مهما لجماهير الأهلي

وجه الناقد الرياضي فتحي سند، سؤالا للجماهير بشأن مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند : توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلى وبتروجيت، في الدوري مساء اليوم؟

قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة بتروجت

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومحمد عبد الله.