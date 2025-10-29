خالد طلعت يكشف غيابات الأهلي أمام بتروجيت في مباراة اليوم

كشف الناقد خالد طلعت عن غيابات لاعبي النادي الاهلي امام نادي بتروجيت في مباراة اليوم.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"غيابات الاهلي امام بتروجيت :

امام عاشور .. محمد شريف.. حسين الشحات.. مروان عطيه.. أحمد نبيل كوكا .. اشرف داري.. أحمد رضا".

قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة بتروجت

وكان قد أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومحمد عبد الله.