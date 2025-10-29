قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية .. توضيح عاجل من التعليم
300 جنيه للكيلو.. محافظ سوهاج يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين |صور
العربي القطري يسعى لضم فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز .. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن الصفقة الجديدة لضم فيستون مايلي مهاجم بيراميدز.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نقلا عن رئيس وفد العربي القطري :"العربي القطري يسعى لضم فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز ".

الأهلي يتصارع لخطف مهاجم بيراميدز بقوة

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور  عن مفاوضات للاهلي مع  مهاجم بيراميدز     فيستون ماييلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور ؛الأهلي يفاوض  مايلي بكل قوة و ياسين منصور سيتحمل نصف الصفقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره بتروجت في بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجت في الثامنة مساء اليوم  الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجت حصريًا ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز طبقًا للعقد المبرم مع رابطة الأندية منذ بداية الموسم.

