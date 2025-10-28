قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يتصارع لخطف مهاجم بيراميدز بقوة..الغندور يكشف

ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور  عن مفاوضات للاهلي مع  مهاجم بيراميدز     فيستون ماييلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور ؛الأهلي يفاوض  مايلي بكل قوة و ياسين منصور سيتحمل نصف الصفقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره بتروجت في بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجت في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجت حصريًا ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز طبقًا للعقد المبرم مع رابطة الأندية منذ بداية الموسم.

