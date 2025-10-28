مصدوم من الأهلي.. ريبيرو يرفض عرض وفاق سطيف الجزائري

تلقى الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي السابق، عرضًا قياسيًا لتدريب فريق وفاق سطيف الجزائري.

وكتب الصحفي الغاني ميكي جونيور عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “رفض خوسيه ريبيرو عرضًا لتدريب وفاق سطيف الجزائري، حيث اتصل به النادي، واستمع المدرب باحترام إلى العرض لكنه أوضح أنه ليس مستعدًا للعودة إلى التدريب في الوقت الحالي”.

وأضاف: “يقول أنه يفضل البعد عن التدريب، بعد ما حدث في الأهلي وطرده الصادم من النادي”.

وتابع: “وفاق سطيف كان مستعدًا لجعله المدرب الأعلى أجرا في الدوري الجزائري الممتاز ومنحه كافة الامتيازات بشأن الصفقات لكنه رفض”.

وفاق سطيف يرفض الاستسلام

وختم: "مع ذلك، أخبرنا أن النادي لن يستسلم، حيث سيحاول مرة أخرى، لأن ريبيرو يناسب مشروعهم مشروعهم الجديد.

