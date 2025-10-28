قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية
رئيس وزراء إثيوبيا: لن نبقى دولة حبيسة والوصول للبحر الأحمر حتمي
رغم تراجع المستوى التهديفي.. محمد صلاح يتفوق في صناعة الفرص بالدوري الإنجليزي
أرخص 5 سيارات صينية في مصر بالأسعار والمواصفات
رياضة

بتقبض بالشهر ولا بالبوست .. منشور صادم من خالد الغندور

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

أثار الإعلامي خالد الغندور،الجدل بمنشور جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:يا جماعة هو اللي بيشتغل لجنة بيقبض بالشهر و لا بالبوست و يا تري فلوس حلال و لا حرام.

و يذكر ان انتقد الإعلامي خالد الغندور، ما وصفه بحالة الفوضى داخل منظومة كرة القدم المصرية بعد تكرار ظاهرة تسريب تقارير الحكام إلى بعض المواقع والقنوات.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تقارير الحكام التي تُسرب للمواقع أو القنوات.. يا ترى مين اللي بيسرب حاجة من لجنة الحكام؟ زي الفار كده اللي اتعرض الصوت المسرب. تفتكر اللي بيسرب التقارير أو الفار شخص عنده ضمير أو يؤتمن في عمله؟ للأسف أصبحنا في منظومة غير أمينة”.


وأكد الإعلامي خالد الغندور، أن مسئولي نادي الزمالك قرروا فتح تحقيقا في اختفاء خطاب إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق والذي أرسله اتحاد الكرة للنادي الموسم الماضي على خلفية أزمة السوبر المصري في النسخة الماضية.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن نادي الزمالك اكتشف خلال الساعات الماضية أن خطاب إيقاف دونجا مرسل بالفعل للنادي في الموسم الماضي إلى أحمد إبراهيم إداري الفريق السابق والذي رفعه بالفعل إلى المسئول الذي يسبقه وأبلغه به.

وأشار إلى أن هذا المسؤول أضاع الخطاب الأمر الذي أربك حسابات نادي الزمالك في ملف إيقاف دونجا وجعله يخاطب اتحاد الكرة للاستفسار عن الإيقاف رغم وجود الخطاب بالفعل.

خالد الغندور منظومة كرة القدم المصرية تصريحات خالد الغندور الغندور

