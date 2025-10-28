بتقبض بالشهر ولا بالبوست .. منشور صادم من خالد الغندور

أثار الإعلامي خالد الغندور،الجدل بمنشور جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:يا جماعة هو اللي بيشتغل لجنة بيقبض بالشهر و لا بالبوست و يا تري فلوس حلال و لا حرام.

و يذكر ان انتقد الإعلامي خالد الغندور، ما وصفه بحالة الفوضى داخل منظومة كرة القدم المصرية بعد تكرار ظاهرة تسريب تقارير الحكام إلى بعض المواقع والقنوات.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تقارير الحكام التي تُسرب للمواقع أو القنوات.. يا ترى مين اللي بيسرب حاجة من لجنة الحكام؟ زي الفار كده اللي اتعرض الصوت المسرب. تفتكر اللي بيسرب التقارير أو الفار شخص عنده ضمير أو يؤتمن في عمله؟ للأسف أصبحنا في منظومة غير أمينة”.



وأكد الإعلامي خالد الغندور، أن مسئولي نادي الزمالك قرروا فتح تحقيقا في اختفاء خطاب إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق والذي أرسله اتحاد الكرة للنادي الموسم الماضي على خلفية أزمة السوبر المصري في النسخة الماضية.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن نادي الزمالك اكتشف خلال الساعات الماضية أن خطاب إيقاف دونجا مرسل بالفعل للنادي في الموسم الماضي إلى أحمد إبراهيم إداري الفريق السابق والذي رفعه بالفعل إلى المسئول الذي يسبقه وأبلغه به.

وأشار إلى أن هذا المسؤول أضاع الخطاب الأمر الذي أربك حسابات نادي الزمالك في ملف إيقاف دونجا وجعله يخاطب اتحاد الكرة للاستفسار عن الإيقاف رغم وجود الخطاب بالفعل.