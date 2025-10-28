قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
رياضة

خالد الغندور يكشف سبب استبعاد زيزو أمام إيجل نوار

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن سبب استبعاد توروب لـ اللاعب أحمد سيد زيزو أمام إيجل نوار.

وكتب  خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللاعب لا يعاني من أي إصابة، وتوروب يطبق سياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل منح جميع العناصر فرصة المشاركة وتجهيز الفريق بشكل متكامل المباريات المقبلة".

الشناوي وزيزو جاهزان لمباراة بتروجيت في دوري نايل:

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي بات جاهزًا للمشاركة في مباراة بتروجيت المقبلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعد انتظامه في التدريبات الجماعية اليوم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، كان الشناوي قد غاب عن مواجهة إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بسبب معاناته من إجهاد عام ونزلة برد شديدة، قبل أن يتعافى تمامًا ويعود للمشاركة في المران الجماعي.

وأكد، كما شهدت التدريبات الجماعية للأهلي مشاركة أحمد سيد زيزو بعد غيابه هو الآخر عن مباراة الفريق السابقة أمام إيجل نوار، ليصبح جاهزًا تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب في المواجهة المقبلة أمام بتروجيت.

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

علي جمعة

علي جمعة: وسَّع لنا سيدنا النبي أمرَ الحياة لأن الإسلام لكل زمانٍ ومكان وأمرنا بعدم الاختلاف

علي جمعة

علي جمعة: المتطرف يوظف الدين لمصلحته.. ونموذج النبي ﷺ لا يعرف المكر ولا الخداع

الوشم

هل الميكرو بليدين حرام؟.. أمين الإفتاء: جائزة ولا تُشبه الوشم المحرم

بالصور

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

شراء سيارة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

