يوفنتوس يقترب من التعاقد مع سباليتي لقيادة الفريق خلفًا لتودور

دخل نادي يوفنتوس في مفاوضات رسمية مع المدرب الإيطالي المخضرم لوتشانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان يوفنتوس، أمس الإثنين، رحيل مدربه الكرواتي إيجور تودور عن منصبه عقب الخسارة أمام لاتسيو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا للصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، تسير المفاوضات بين إدارة “السيدة العجوز” وسباليتي بشكل إيجابي، حيث يناقش الطرفان تفاصيل العقد تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي.

وأوضحت التقارير أن عرض يوفنتوس يتضمن التعاقد مع سباليتي حتى يونيو 2026، مع تجديد تلقائي للعقد في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

من جانبه، أبدى سباليتي ترحيبه بفكرة قيادة يوفنتوس، لكنه طلب أن يتضمن العقد خيار التجديد لمدة موسمين إضافيين بدلًا من موسم واحد فقط.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم المفاوضات بين الطرفين، سواء بالتوصل إلى اتفاق نهائي أو توقف المحادثات دون اتفاق.