الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة المواجهة المنتظرة بين النادي الأهلي وفريق بتروجيت، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في إطار سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية، حيث يطمح الأهلي لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يأمل بتروجيت في تقديم أداء قوي أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة مرضية تعزز موقفه في البطولة.

محمود بسيوني حكماً للساحة

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الدولي محمود بسيوني،ويعاونه في إدارة المباراة يوسف البساطي كمساعد أول، وخالد حسين كمساعد ثانٍ، بينما يتولى جلال أحمد مهمة الحكم الرابع،كما تم تعيين وائل فرحان حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، يعاونه محمد القاضي كمساعد حكم فيديو.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا لقوة المنافسة وأهمية نقاطها في صراع القمة واستعادة التوازن للفريقين في مشوار الدوري



