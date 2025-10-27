فيريرا يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز قبل مواجهة البنك الأهلي

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، انضمام أحمد عبد الرؤوف كمدرب بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وتواجد أحمد عبد الرؤوف في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية لبدء مهام عمله، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.