طارق قنديل: الخطيب لا ينفرد بالقرارات داخل الأهلي

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن رئيس النادي محمود الخطيب لا يتخذ القرارات بشكل منفرد كما يعتقد البعض، مشددًا على أن العمل داخل القلعة الحمراء يسير وفق نظام مؤسسي يقوم على التشاور والانضباط.

الجمعية العمومية ودورها المحوري

وأوضح قنديل أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي تلعب دورًا محوريًا في صياغة مستقبل النادي، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد اكتمال النصاب القانوني بحضور 5 آلاف عضو، بل أن تكون الجمعية حدثًا استثنائيًا يعبر عن قوة التفاعل بين الأعضاء والإدارة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية الأخيرة شهدت حضور 9 آلاف عضو رغم ضيق الوقت، ما يعكس وعي الأعضاء وانتماءهم للنادي.

الخطيب ومشاركة الجميع في القرار

أوضح قنديل أن الخطيب سيكون متواجدًا في النادي بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة بمساعدة ياسين منصور، لافتًا إلى أنه يحتاج فترة راحة بسيطة بسبب حالته الصحية.

وأكد أن اجتماعات مجلس الإدارة تُدار في أجواء من الاحترام والانضباط، وأن الخطيب دائم الاستماع لآراء الأعضاء وخاصة الشباب منهم.

الصفقات والانتقالات داخل الأهلي

أكد قنديل أن صفقة أحمد مصطفى “زيزو” تمت بناءً على احتياجات فنية خالصة، وليس بهدف استفزاز نادي الزمالك، موضحًا أن الأهلي لا يغضب من انتقال أي لاعب منه إلى نادٍ آخر.

كما كشف عن وجود صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

العضويات الجديدة ودور الكرة

كشف قنديل عن فتح عضويات جديدة للجماهير خارج مصر بالعملة الأجنبية، مؤكدًا أن اللائحة تسمح بمنح العضوية للأجانب دون حق المشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن كرة القدم تظل المحرك الأساسي لزيادة العضويات وانتشار النادي عالميًا.

إشادة بسيد عبد الحفيظ ونفي لخلافات غالي

أشاد قنديل بانضمام سيد عبد الحفيظ إلى مجلس الإدارة، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية نظرًا لخبرته وإخلاصه للنادي، كما نفى وجود أي خلافات مع حسام غالي، مشددًا على أن علاقته بالخطيب والمجلس يسودها الاحترام والانضباط



