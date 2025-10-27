رويدا هشام: كابتن الخطيب منحاز للشباب .. وأدعم متطلبات المرأة فى الأهلي

أعربت رويدا هشام، المرشحة على منصب العضوية تحت السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقرر لها ٣١ أكتوبرالجاري، عن فخرها الكبير بالثقة التي منحها لها الكابتن الخطيب باختيارها ضمن قائمته الانتخابية، مؤكدة أن وجودها وسط هذه الكوكبة من الأسماء الكبيرة والشخصيات المؤثرة داخل النادي والمجتمع يُعد شرفًا ومسؤولية في الوقت ذاته.

وقالت رويدا : " الكابتن الخطيب دائمًا منحاز للشباب وأبناء النادي، ويؤمن بقدراتهم ويسعى لاستغلال خبراتهم لتحقيق أقصى استفادة للأهلي وخلق كوادر جديدة تواصل مسيرة العطاء وفق رؤية أسس ومبادئ الأهلي التي اعتدنا على توارثها بين الأجيال «جيل بيسلم جيل».

وتابعت : " كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم، ومن الطبيعي أن تحظى باهتمام كبير، لكن داخل الأهلي يتم الاهتمام بكل الألعاب، حيث تبذل إدارة النادي أقصى جهد لتقديم الدعم الكامل لملف الألعاب الجماعية والفردية، وهو ما انعكس على النتائج المميزة للاعبي الأهلي واعتلائهم منصات التتويج على المستوى المحلي والقاري والعالمي."

وأوضحت : " المرأة نصف المجتمع، ومتطلباتها مهمة جدًا بالنسبة لنا، وسأكون منحازة تمامًا لهذا الملف بصفتي ممثلة العنصر النسائي داخل المجلس، وسأعمل على الاستماع لرؤى السيدات والشباب من أعضاء النادي والعمل على تلبيتها."

وأضافت : " "أعضاء الأهلي دائمًا ما يقدمون اقتراحاتهم وحلولهم، وهو ما يعكس حرصهم على المصلحة العامة للنادي. وخلال جولات قائمة الكابتن الخطيب، استمعنا باهتمام لمقترحات الأعضاء وتم وضعها في الحسبان للعمل على تنفيذها."

كما قالت : " "الأهلي اسم كبير، وله مكانته في كل المحافل. وواجبنا جميعًا هو التواجد يوم 31 أكتوبر، والمشاركة في الانتخابات لتأكيد حضور الأهلي المعتاد.

ونوهت رويدا هشام الى : " "لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية، فلابد أن تكتمل الجمعية العمومية ويتم التصويت لكل المناصب في قائمة الكابتن الخطيب، حتى يتوج الجميع بثقة الأعضاء".