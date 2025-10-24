الخطيب: الأهلي مؤسسة وطنية .. ونسعى لتعظيم دور النادي للتنمية المجتمعية

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أن الأهلي لم يكن يومًا مجرد نادٍ رياضي، بل مؤسسة وطنية تضطلع بدور مجتمعي وإنساني مؤثر، يسير جنبًا إلى جنب مع دوره الرياضي

وأوضح الخطيب أن مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا يُحتذى به في العمل الأهلي المنظم، بعد نجاحها في تنفيذ عشرات المبادرات والمشروعات التنموية التي استهدفت دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن شعار المؤسسة «الأهلي للجميع» يجسّد فلسفة النادي في مدّ يده لكل أبناء الوطن دون تفرقة.

وطالب رئيس النادي أعضاء الجمعية العمومية بمواصلة دعم المؤسسة وتعظيم دورها في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل المجتمعي أحد أعمدة رؤية الأهلي الاستراتيجية، وأن نجاح المؤسسة يعكس روح الانتماء والعطاء التي تميز أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب تحية تقدير لكل المتطوعين والعاملين في مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، مؤكدًا أن جميعهم من أبناء النادي الذين يعملون بإخلاص وإيمان برسالة الأهلي الوطنية.

واختتم الخطيب تصريحاته بالإشارة إلى أن المؤسسة تستعد لإطلاق مشروع جديد تحت اسم «بيت الأهلي»، ضمن مجموعة من المبادرات الإنسانية والتنموية المنتظر تنفيذها قريبًا، في إطار سعي الأهلي الدائم إلى توسيع نطاق تأثيره الإيجابي في المجتمع.