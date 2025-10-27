قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
رياضة

الأهلي يتحرك لاحتواء أزمة العمال.. والخطيب يوجّه بعقد جلسة عاجلة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حمزة شعيب

تحركت إدارة النادي الأهلي سريعًا لاحتواء أزمة عمال النادي التي تصدرت المشهد صباح اليوم، عقب تنظيم عدد من العاملين في فروع النادي الأربعة وقفة احتجاجية، اعتراضًا على تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد مصدر، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، كلف كلًا من محمد الجارحي ومحمد الغزاوي، عضوي مجلس الإدارة، بعقد اجتماع طارئ مع ممثلين عن العمال خلال الساعات المقبلة لمناقشة مطالبهم والعمل على تهدئة الأوضاع.

تفاصيل أزمة عمال النادي الأهلي

شهدت فروع الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس تجمعات لعشرات العاملين، عبّروا خلالها عن استيائهم من عدم تنفيذ الوعود السابقة بزيادة الرواتب.

وقال عدد من العمال إنهم لم يتلقوا أي زيادات رغم تأكيدات الإدارة السابقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال أحد العاملين: "الكابتن محمود الخطيب وعدنا بالزيادة، لكن المرتبات نزلت زي ما هي، مفيش أي تغيير."

وأضاف آخر: "إحنا بنخدم النادي بقالنا سنين طويلة، والمرتب لا يكفي أسبوع في ظل الغلاء."

موقف ادارة الأهلي لحل أزمة العمال

وحسبما علم صدي البلد، أن مجلس الإدارة يتابع الموقف باهتمام كبير، وأن الخطيب شدّد على ضرورة التواصل المباشر مع العمال والاستماع إلى مطالبهم لتفادي تصعيد الأزمة.

ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة مساء اليوم في فرع الشيخ زايد، بحضور ممثلين عن العمال، لبحث حلول سريعة تُرضي جميع الأطراف، خصوصًا بعد تهديد البعض بالاستمرار في الإضراب حال تجاهل مطالبهم.

الأهلي الخطيب أزمة عمال الاهلي

