الأهلي يتحرك لاحتواء أزمة العمال.. والخطيب يوجّه بعقد جلسة عاجلة

تحركت إدارة النادي الأهلي سريعًا لاحتواء أزمة عمال النادي التي تصدرت المشهد صباح اليوم، عقب تنظيم عدد من العاملين في فروع النادي الأربعة وقفة احتجاجية، اعتراضًا على تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد مصدر، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، كلف كلًا من محمد الجارحي ومحمد الغزاوي، عضوي مجلس الإدارة، بعقد اجتماع طارئ مع ممثلين عن العمال خلال الساعات المقبلة لمناقشة مطالبهم والعمل على تهدئة الأوضاع.

تفاصيل أزمة عمال النادي الأهلي

شهدت فروع الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس تجمعات لعشرات العاملين، عبّروا خلالها عن استيائهم من عدم تنفيذ الوعود السابقة بزيادة الرواتب.

وقال عدد من العمال إنهم لم يتلقوا أي زيادات رغم تأكيدات الإدارة السابقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال أحد العاملين: "الكابتن محمود الخطيب وعدنا بالزيادة، لكن المرتبات نزلت زي ما هي، مفيش أي تغيير."

وأضاف آخر: "إحنا بنخدم النادي بقالنا سنين طويلة، والمرتب لا يكفي أسبوع في ظل الغلاء."

موقف ادارة الأهلي لحل أزمة العمال

وحسبما علم صدي البلد، أن مجلس الإدارة يتابع الموقف باهتمام كبير، وأن الخطيب شدّد على ضرورة التواصل المباشر مع العمال والاستماع إلى مطالبهم لتفادي تصعيد الأزمة.

ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة مساء اليوم في فرع الشيخ زايد، بحضور ممثلين عن العمال، لبحث حلول سريعة تُرضي جميع الأطراف، خصوصًا بعد تهديد البعض بالاستمرار في الإضراب حال تجاهل مطالبهم.