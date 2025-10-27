قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أزمة جديدة تهدد فينيسيوس بعد واقعة الكلاسيكو أمام برشلونة

تشابي الونسو وفينيسيوس
تشابي الونسو وفينيسيوس
حمزة شعيب

لا تزال تصرفات الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، تثير جدلاً كبيرًا بعد واقعة استبداله في الدقيقة 71 من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة مساء الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وكان ريال مدريد قد حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1، ليعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب، إلا أن أجواء الفوز شابها توتر بسبب رد فعل فينيسيوس عند استبداله.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أظهر فينيسيوس أمام الجماهير علامات استنكار واضحة وكلمات غاضبة تعبيرًا عن اعتراضه على قرار المدير الفني تشابي ألونسو باستبداله، في تصرف وصفته الصحيفة بأنه "مباشر وموجه ضد المدرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السلوك قد يُعرّض اللاعب لعقوبة تأديبية وفقًا لاتفاقية المفاوضة الجماعية المعمول بها في الكرة الإسبانية منذ عام 2015، والتي تعتبر التصريحات أو التصرفات المُهينة تجاه النادي أو المدرب أو الزملاء انتهاكًا جسيمًا يمكن أن يُعاقب عليه اللاعب بغرامة مالية أو إيقاف.

وفي حال اعتبر ريال مدريد تصرف فينيسيوس انتهاكًا خطيرًا، فقد يواجه اللاعب خصمًا من راتبه يتراوح بين يومين و10 أيام، أو غرامة مالية تصل إلى 53 ألف يورو، بحسب الاتفاقية وبناءً على راتبه الشهري المقدر بـ 1.25 مليون يورو.

وخلال الواقعة، وبينما قرر ألونسو استبداله بزميله رودريجو، غادر فينيسيوس ملعب سانتياجو برنابيو غاضبًا، وهو يصرخ ويلوح بيديه، وقال بصوت عالٍ بحسب ما نقلته شبكة «DAZN»:"سأرحل عن الفريق... من الأفضل أن أرحل."

ثم اتجه مباشرة إلى غرفة الملابس قبل نهاية المباراة، لكنه عاد بعد دقائق قليلة إلى مقاعد البدلاء بعدما تدخل مدرب حراس المرمى لويس يوبس لاحتواء الموقف والتحدث معه.

وحاول تشابي ألونسو تهدئة اللاعب أثناء خروجه قائلاً له بنبرة هادئة:"اهدأ، اهدأ."

فيما التقطت الكاميرات لحظة أخرى أظهر فيها المدرب وجهًا جادًا وهو يقول:"هيا يا فيني"، في إشارة إلى استيائه الواضح من تصرف اللاعب.

وتشير التوقعات إلى أن إدارة ريال مدريد ستجري محادثات داخلية خلال الأيام المقبلة لبحث الموقف واتخاذ القرار المناسب لضمان الانضباط واحترام قرارات الجهاز الفني داخل الفريق.

