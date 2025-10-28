طارق قنديل: قائمة الخطيب تخطط لإنشاء فروع جديدة للأهلي خارج القاهرة

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن قائمة الكابتن محمود الخطيب تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إنشاء فرعين جديدين للنادي خارج القاهرة، في إطار خطة التوسع والانتشار الجغرافي للأهلي في مختلف المحافظات.

نجاحات مجلس الخطيب في الدورة الأولى

قال قنديل في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي محمد شبانة عبر قناة CBC، إن أهم إنجازات مجلس الخطيب في فترته الأولى كانت العمل المنظم بعيدًا عن العشوائية، مشيرًا إلى أن المجلس حرص منذ البداية على إعداد لائحة داخلية قوية تمثل نظامًا شاملًا يحكم العمل داخل النادي.

فرع التجمع الخامس.. نموذج استثماري وخدمي

وأوضح قنديل أن فرع التجمع الخامس يُعد أبرز مشاريع المجلس الحالي، إذ يُعتبر ناديًا متكاملًا من الطراز الفريد في مصر. وأشار إلى أن المشروع لم يحقق فقط انتشارًا لفروع الأهلي، بل وفر أيضًا خدمة مميزة للأعضاء وعائدًا ماليًا كبيرًا للنادي.

وكشف أن قيمة العضوية في فرع التجمع بلغت 513 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، في حين وصلت عضوية فرع الجزيرة إلى مليون و140 ألف جنيه. كما أشار إلى أن عدد الأسر المنضمة لفرع التجمع وصل إلى 14 ألف أسرة، وتم الانتهاء من 80% من المرحلة الأولى للإنشاءات.

قوة الميزانية وشعار المرحلة المقبلة

وحول ميزانية الأهلي، أوضح قنديل أنها تعكس قوة واستقرار المؤسسة، مؤكدًا أن حجم الإنفاق الكبير يتطلب موارد ضخمة، وهو ما يدفع المجلس إلى التركيز على التنمية والاستثمار كشعار رئيسي للمرحلة القادمة.

خطط مستقبلية للتوسع في المحافظات

واختتم عضو مجلس الإدارة تصريحاته بالتأكيد على وجود تفكير جاد لافتتاح عدة فروع جديدة للنادي في المحافظات المختلفة بعد الانتخابات المقبلة، موضحًا أن إنشاء فرعين جديدين سيكون إنجازًا كبيرًا يعزز من مكانة الأهلي وريادته الرياضية والاجتماعية في مصر



