موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير بمختلف ميادين ومطارات مصر
حماس: لدينا الإرادة لمنع عودة الحرب على غزة ولن نمنح الاحتلال ذريعة لاستئناف العدوان
الغزاوي: النادي الأهلي مقبل على مرحلة جديدة من التوسع المؤسسي والاستثماري

قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته فوق السن، إن النادي مقبل على مرحلة جديدة من التوسع المؤسسي والاستثماري، تستلزم فكرًا إداريًا متطورًا وتعاونًا كاملًا بين كل عناصر المنظومة.

وأضاف الغزاوي، الأهلي اليوم لم يعد مجرد نادٍ رياضي، بل مؤسسة ضخمة تمثل نموذجًا في الإدارة الحديثة . لدينا بنية قوية يمكن البناء عليها لمضاعفة موارد النادي، وتحويل فروعه وشركاته إلى كيانات تحقق عوائد مستمرة تدعم كل قطاعات ».

وأكد أن ملف الاستثمار الرياضي سيظل أحد أهم محاور المرحلة المقبلة، موضحا الفكر الاستثماري لا يقتصر على الرعاية أو التسويق، بل يمتد إلى إدارة الأصول وتوسيع الشراكات وتفعيل دور الشركات التابعة للنادي بشكل أكثر تأثيرًا. هدفنا أن يكون الأهلي نموذجًا للمؤسسة الرياضية الأكثر استقرارًا وكفاءة في المنطقة».

وفيما يتعلق بدور الجمعية العمومية، شدد الغزاوي على أنها تمثل الركيزة الأساسية في منظومة الأهلي، قائلاً الجمعية العمومية هي قلب النادي، وشريك أصيل في كل إنجاز تحقق. ووعي الأعضاء وحضورهم الدائم في المشهد هو الضمان الحقيقي لاستمرار نجاح الأهلي. مشاركتهم في الانتخابات المقبلة مسؤولية وواجب تجاه الكيان الذي نحبه جميعًا».

واختتم الغزاوي تصريحه قائلًا قائمة الكابتن محمود الخطيب تمثل مزيجًا متوازنًا بين الخبرة والتجديد، وكلنا نعمل بعقلية الفريق الواحد. ما تحقق منذ 2017 هو بداية لمسار أكبر، والمرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهد للحفاظ على مكانة الأهلي وتوسيع آفاقه الاستثمارية والرياضية».

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

خليل الحية يكشف مفاجأة مدوية بشأن مواقع جثث الرهائن الإسرائيليين

بريطانيا: نساء الفاشر يواجهن انتهاكات مروعة والاغتصاب يستخدم كسلاح حرب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

