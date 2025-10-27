محمد السيد يترقب جلسة حاسمة مع الزمالك وسط عروض محلية وأوروبية

يترقب محمد السيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد جلسة مرتقبة مع مسؤولي قطاع الكرة بالنادي، والمقرر عقدها بنهاية الأسبوع الجاري، لحسم موقفه ومستقبله مع القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تعرض فيه اللاعب لهجوم من بعض جماهير الزمالك خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن محمد السيد يمتلك 7 عروض للرحيل في الفترة المقبلة، منها 4 عروض محلية من أندية الدوري المصري، إلى جانب 3 عروض خارجية من أندية في فرنسا وسويسرا أبدت رغبتها في التعاقد معه بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع الزمالك.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يتلق أي عرض رسمي من النادي الأهلي كما تردد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أبرز العروض المحلية جاءت من بيراميدز، بالإضافة إلى عدد من الأندية التي تتابع موقفه مع الزمالك تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية لضمه، خاصة وأن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.