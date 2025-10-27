قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
رياضة

محمد السيد يترقب جلسة حاسمة مع الزمالك وسط عروض محلية وأوروبية

محمد السيد
محمد السيد
منتصر الرفاعي

يترقب محمد السيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد جلسة مرتقبة مع مسؤولي قطاع الكرة بالنادي، والمقرر عقدها بنهاية الأسبوع الجاري، لحسم موقفه ومستقبله مع القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تعرض فيه اللاعب لهجوم من بعض جماهير الزمالك خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن محمد السيد يمتلك 7 عروض للرحيل في الفترة المقبلة، منها 4 عروض محلية من أندية الدوري المصري، إلى جانب 3 عروض خارجية من أندية في فرنسا وسويسرا أبدت رغبتها في التعاقد معه بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع الزمالك.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يتلق أي عرض رسمي من النادي الأهلي كما تردد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أبرز العروض المحلية جاءت من بيراميدز، بالإضافة إلى عدد من الأندية التي تتابع موقفه مع الزمالك تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية لضمه، خاصة وأن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

محمد السيد الزمالك ديكيداها الصومالي الدوري المصري

