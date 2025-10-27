قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
رياضة

الأهلي يستعيد جهود 3 لاعبين أمام بتروجيت بالدوري

عبدالحكيم أبو علم

بات محمد الشناوي واحمد مصطفي زيزو وكريم فؤاد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزين لمواجهة بتروجيت المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية عشر من منافسات مسابقة الدوري، وتعافي الشناوي من نزلة البرد الحادة التي ابعدته عن قيادة الفريق في مواجهة ايجل نوار البوروندي التي اقيمت مساء السبت في اياب دور الــ32 لدوري ابطال أفريقيا .

كما تعافي احمد مصطفي زيزو من الاصابة التي ابعدته عن المشاركة أمام بطل بوروندي رغم تواجدة في القائمة ولكنه عاني من ثقل في العضلة الخلفية، فيما بات كريم فؤالد جاهز للتواجد مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة بعد ان شارك في التدريبات الجماعية .

كما سمح الجهاز الطبي لإمام عاشور لاعب وسط الفريق ببدء المشي الخفيف بعد ان تعافي من الاصابة بفيروس a ، الذي ابعدته الفترة  الماضية ، وخضع إمام عاشور لفحص طبي جديد أثبت تعافيه الكامل من الاصابة ونزول نسبة الفيروس في الكبد الي 46 وهي النسبة الاقرب للطبيعية .

فيما سيخضع المغربي اشرف داري لاعب الوسط لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية ، بينما لا يزال محمد شريف وحسين الشحات يحتاجا الي وقت أطول من البرنامج التأهيلي للتعافي من الاصابات التي لحقت بهم مؤخرا.

النادي الأهلي الاهلي محمود الخطيب بطولة الدوري الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

دينا أبو الخير

هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو

غزة

أشرف سنجر: متفائل بنجاح الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

متحف اللوفر

بعد سرقته.. الثقافة الفرنسية: افتتاح متحف اللوفر وسط إجراءات أمنية مشددة

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

