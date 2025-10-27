زيزو يشارك جمهوره صورة من التدريبات الجماعية للأهلي

شارك نجم الاهلي أحمد سيد زيزو جمهوره صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهر أحمد سيد زيزو خلال التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بللنادي الاهلي ، وقد حازت الصورة علي اعجاب متابعيه.

وبات محمد الشناوي واحمد مصطفي زيزو وكريم فؤاد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزين لمواجهة بتروجيت المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية عشر من منافسات مسابقة الدوري، وتعافي الشناوي من نزلة البرد الحادة التي ابعدته عن قيادة الفريق في مواجهة ايجل نوار البوروندي التي اقيمت مساء السبت في اياب دور الــ32 لدوري ابطال أفريقيا .

كما تعافي احمد مصطفي زيزو من الاصابة التي ابعدته عن المشاركة أمام بطل بوروندي رغم تواجده في القائمة ولكنه عاني من ثقل في العضلة الخلفية، فيما بات كريم فؤاد جاهز للتواجد مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة بعد ان شارك في التدريبات الجماعية .

كما سمح الجهاز الطبي لإمام عاشور لاعب وسط الفريق ببدء المشي الخفيف بعد ان تعافي من الاصابة بفيروس a ، الذي ابعده الفترة الماضية ، وخضع إمام عاشور لفحص طبي جديد أثبت تعافيه الكامل من الاصابة ونزول نسبة الفيروس في الكبد الي 46 وهي النسبة الاقرب للطبيعية.

فيما سيخضع المغربي اشرف داري لاعب الوسط لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية ، بينما لا يزال محمد شريف وحسين الشحات يحتاجان الي وقت أطول من البرنامج التأهيلي للتعافي من الاصابات التي لحقت بهم مؤخرا.