«رجال سلة الأهلي» يفوز على هليوبوليس ويتأهل لربع نهائي دوري المرتبط

تأهل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأخلي لربع نهائي دوري المرتبط بالفوز على هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين ‏مساء اليوم ضمن منافسات إياب ثمن النهائي.‏ أقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 82-63.

وقدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل مميز تحت قيادة المدير الفني لينوس جافريل. وحقق فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي الأهلي الفوز على هليوبوليس بنتيجة 85-26، ضمن منافسات ‏إياب ثمن النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 79-50، بالإضافة إلى انتصار فريق المرتبط تحت 18 عامًا بنتيجة 83-33.

ويسعى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، للتتويج بالبطولة والدفاع عن لقبه، بعد حصده الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.