الشناوي وزيزو جاهزان لمباراة بتروجيت في دوري نايل

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي بات جاهزًا للمشاركة في مباراة بتروجيت المقبلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعد انتظامه في التدريبات الجماعية اليوم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، كان الشناوي قد غاب عن مواجهة إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بسبب معاناته من إجهاد عام ونزلة برد شديدة، قبل أن يتعافى تمامًا ويعود للمشاركة في المران الجماعي.

وأكد، كما شهدت التدريبات الجماعية للأهلي مشاركة أحمد سيد زيزو بعد غيابه هو الآخر عن مباراة الفريق السابقة أمام إيجل نوار، ليصبح جاهزًا تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب في المواجهة المقبلة أمام بتروجيت.