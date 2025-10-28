فينيسيوس جونيور يعلن خطبته على مدونة الجمال فيرجينيا فونسيكا

أعلن نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، رسميًا ارتباطه بخطوبة مع مدونة الجمال الشهيرة فيرجينيا فونسيكا.



ونشر الثنائي عبر حساباتهما على "إنستجرام" صورًا توثق لحظة طلب فينيسيوس الزواج من فونسيكا، حيث فاجأها داخل غرفة مزينة بالبالونات الحمراء والورود والدببة الصغيرة، إلى جانب صندوق يحتوي على خاتم الخطوبة، وسط أجواء احتفالية رومانسية.



وكان ريال مدريد قد حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1، ليعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب، إلا أن أجواء الفوز شابها توتر بسبب رد فعل فينيسيوس عند استبداله.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أظهر فينيسيوس أمام الجماهير علامات استنكار واضحة وكلمات غاضبة تعبيرًا عن اعتراضه على قرار المدير الفني تشابي ألونسو باستبداله، في تصرف وصفته الصحيفة بأنه "مباشر وموجه ضد المدرب".