كيف تجرؤ على تغييري.. ريال مدريد يؤدب جونيور فينيسيوس | ماذا حدث؟

تدرس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني اتخاذ إجراء جديد ضد البرازيلي جونيور فينسيوس نجم الميرنجي عقب إعتراضه أثناء إستبداله فى مباراة برشلونة والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.





وتغلب فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد على نظيره فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما فى كلاسيكو الدوري الإسباني.





وظهر البرازيلي جونيور فينسيوس نجم فريق ريال مدريد الإسباني غاضبا أثناء استبداله فى مباراة برشلونة ورفض مصافحة تشابي ألونسو المدير الفني.وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي ريال مدردي الإسباني غاضبة جدًا من تصرف اللاعب البرازيلي جونيور فينسيوس نجم الفريق الملكي وقد يؤثر ذلك على مستقبله مع الميرنجي.وذكر التقارير الإعلامية أن محادثات تجديد العقد الخاصة بـ اللاعب البرازيلي جونيور فينسيوس لا تزال جارية لكن نادي ريال مدريد الإسباني غير مستعد لكسر هيكل الأجور الحالي الخاصة بـ لاعبي كتيبة الميرنجي.وكشفت وسائل إعلام إسبانية ما قاله البرازيلي جونيور فينيسيوس نجم فريق ريال مدريد الإسباني أثناء استبداله في مباراة برشلونة بقرار من تشابي ألونسو.







وأكدت التقارير الإعلامية أن البرازيلي جونيور فينسيوس قال لـ مدربه تشابي ألونسو أثناء خروجه من ملعب مباراة ريال مدريد وبرشلونة:





سأغادر الفريق، سأغادر .. أنا ؟ أنا ؟ أنا ؟ مستر .. مستر .. كيف تجرؤ على تغييري؟ لماذا أنا دائماً؟ أنا فينيسوس!.









رحيل فينسيوس عن ريال مدريدكشفت تقارير صحفية، أن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور يفكر جديًا في الرحيل عن ريال مدريد، بسبب شعوره بأن المدرب تشابي ألونسو لا يمنحه تقديرًا كافيًا.وجاءت هذه التطورات بعد اعتراض فينيسيوس على استبداله خلال الكلاسيكو ضد برشلونة في الدقيقة 70، حيث بدا غاضبًا وتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس قبل أن يعود لاحقًا إلى مقاعد البدلاء.ويملك فينيسيوس عقدًا مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، وكان قد عبر سابقًا عن رغبته في البقاء طويلًا في سانتياجو برنابيو، لكنه بدأ مؤخرًا دراسة احتمال الرحيل في يناير المقبل إذا استمر التعامل معه بالطريقة نفسها، وفقًا لصحيفة آس الإسبانية.ويشعر فينيسيوس بأنه لا يحظى بالمكانة التي يستحقها رغم مساهماته الحاسمة في الفوز بدوري أبطال أوروبا 2022 و2024، فيما تعود الخلافات بينه وبين ألونسو إلى اجتماع بينهما في 22 سبتمبر، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في مباراتين من أول أربع مباريات هذا الموسم.وبينما بدأ فينيسيوس كأساسي في 10 من أصل 13 مباراة هذا الموسم، إلا أنه لم يكمل سوى 3 مباريات فقط.



