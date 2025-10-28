قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح إجازة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
اللوتري الأمريكي.. أرخص طريقة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة
ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء
لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان البديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيف تجرؤ على تغييري.. ريال مدريد يؤدب جونيور فينيسيوس | ماذا حدث؟

فينسيوس ومدرب ريال مدريد
فينسيوس ومدرب ريال مدريد
يسري غازي

تدرس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني اتخاذ إجراء جديد ضد البرازيلي جونيور فينسيوس نجم الميرنجي عقب إعتراضه أثناء إستبداله فى مباراة برشلونة والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.



وتغلب فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد على نظيره فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما فى كلاسيكو الدوري الإسباني.



وظهر البرازيلي جونيور فينسيوس نجم فريق ريال مدريد الإسباني غاضبا أثناء استبداله فى مباراة برشلونة ورفض مصافحة تشابي ألونسو المدير الفني.وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي ريال مدردي الإسباني غاضبة جدًا من تصرف اللاعب البرازيلي جونيور فينسيوس نجم الفريق الملكي وقد يؤثر ذلك على مستقبله مع الميرنجي.وذكر التقارير الإعلامية أن محادثات تجديد العقد الخاصة بـ اللاعب البرازيلي جونيور فينسيوس لا تزال جارية لكن نادي ريال مدريد الإسباني غير مستعد لكسر هيكل الأجور الحالي الخاصة بـ لاعبي كتيبة الميرنجي.وكشفت وسائل إعلام إسبانية ما قاله البرازيلي جونيور فينيسيوس نجم فريق ريال مدريد الإسباني أثناء استبداله في مباراة برشلونة بقرار من تشابي ألونسو.
 



وأكدت التقارير الإعلامية أن البرازيلي جونيور فينسيوس قال لـ مدربه تشابي ألونسو أثناء خروجه من ملعب مباراة ريال مدريد وبرشلونة:



سأغادر الفريق، سأغادر .. أنا ؟ أنا ؟ أنا ؟ مستر .. مستر .. كيف تجرؤ على تغييري؟ لماذا أنا دائماً؟ أنا فينيسوس!.

 



رحيل فينسيوس عن ريال مدريدكشفت تقارير صحفية، أن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور يفكر جديًا في الرحيل عن ريال مدريد، بسبب شعوره بأن المدرب تشابي ألونسو لا يمنحه تقديرًا كافيًا.وجاءت هذه التطورات بعد اعتراض فينيسيوس على استبداله خلال الكلاسيكو ضد برشلونة في الدقيقة 70، حيث بدا غاضبًا وتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس قبل أن يعود لاحقًا إلى مقاعد البدلاء.ويملك فينيسيوس عقدًا مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، وكان قد عبر سابقًا عن رغبته في البقاء طويلًا في سانتياجو برنابيو، لكنه بدأ مؤخرًا دراسة احتمال الرحيل في يناير المقبل إذا استمر التعامل معه بالطريقة نفسها، وفقًا لصحيفة آس الإسبانية.ويشعر فينيسيوس بأنه لا يحظى بالمكانة التي يستحقها رغم مساهماته الحاسمة في الفوز بدوري أبطال أوروبا 2022 و2024، فيما تعود الخلافات بينه وبين ألونسو إلى اجتماع بينهما في 22 سبتمبر، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في مباراتين من أول أربع مباريات هذا الموسم.وبينما بدأ فينيسيوس كأساسي في 10 من أصل 13 مباراة هذا الموسم، إلا أنه لم يكمل سوى 3 مباريات فقط.

 

ريال مدريد جونيور فينسيوس برشلونة تشابي ألونسو الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

كتائب القسام تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي عثر عليها داخل نفق في غزة

نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، هاتفيا، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

وزير خارجية باكستان يبحث هاتفيا مع نظيره التركي آخر تطورات الأوضاع في غزة

سفير سلطنة عُمان

سفير سلطنة عمان: افتتاح المتحف الكبير يجسد ريادة مصر الحضارية

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد