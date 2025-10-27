وفاة أسطورة ريال مدريد عن عمر يناهز 64 عاما.. من هو؟

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، وفاة أسطورته خوسيه مانويل أوتشوتورينا، عن عمر يناهز 64 عامًا.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروتي: “ينعى نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته ببالغ الحزن والأسى وفاة خوسيه مانويل أوتشوتورينا، أحد حراس المرمى التاريخيين لنادينا”.



وأضاف: “يتقدم ريال مدريد بخالص تعازيه لعائلته وزملائه وجميع المقربين منه والأندية التي لعب فيها”.

محطات في مسيرة أوتشوتورينا





لعب أوتشوتورينا مع ريال مدريد لستة مواسم، من عام 1982 حتى 1988، فاز خلالها بكأس الاتحاد الأوروبي (2)، الدوري الإسباني (3) وكأس الليجا (1).

إلى جانب ريال مدريد، لعب أيضاً مع فالنسيا، تينيريفي، لوجرونيس وراسينغ سانتاندير. وفاز مع فالنسيا بجائزة ثامورا في موسم 1989-1990.



ولعب مع المنتخب الإسباني في مونديال إيطاليا 1990.



عمل أوتشوتورينا كمدرب حراس متميز مع أندية منها فالنسيا وليفربول، بالإضافة إلى المنتخب الإسباني (2004-2021)، الذي فاز معه بالمونديال (1) وبطولة أمم أوروبا (2).

