عاجل
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
"الوزراء" يؤكد التعاون بين مصر والدول العربية لتعزيز التكامل بمجالات الصناعة والطاقة
لجنة فلسطين تقر مشروعا يتضمن تحركات البرلمان العربي لدعم القضية
لأول مرة منذ هجمات السابع من أكتوبر.. إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب ابتداء من الغد
ليتوانيا تتهم بيلاروسيا بشن هجمات هجينة عبر بالونات وتلوح بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو
الإسماعيلي : قررنا شكوى محمود البنا بسبب أخطائه في مباراة فاركو

أحمد العجوز
أحمد العجوز

أعلن أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، تقديم شكوى ضد محمود البنا، حكم مباراة فاركو بسبب أخطاءه التي أضرت بالفريق خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعرب العجوز عن استياءه الشديد من الأداء التحكيمي، في مباراة الفريق أمام فاركو، التي أقيمت مساء، الأحد، على ملعب برج ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس جهاز الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن حكم المباراة تحامل على الفريق في الكثير من القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة بشكل كبير.

وتابع: "استخدم الحكم سلوك عدواني وتحدث بشكل غير لائق مع عبدالله الشحات مدرب الفريق قبل طرده".

وواصل: "طالبنا في بداية الموسم بضرورة المساواة بين جميع الأندية لكن ما يحدث في المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة وهذا يخل بنظام المسابقة".

وأتم: "تحملنا الكثير من الظلم خلال المباريات السابقة ولن نصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التي كلفتنا فقدان الكثير من النقاط".

أحمد العجوز الإسماعيلي محمود البنا فاركو الدوري

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

مسلسل ابن النادي

نهاية مثيرة.. موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة الأخيرة

مي عمر

مي عمر تعلن تفاصيل مسلسلها الجديد.. والعرض فى رمضان 2026

بتول الحداد

بتول الحداد تطلب الدعاء لوالدها قبل خضوعه لعملية قلب مفتوح

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

